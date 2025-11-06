В калининградской больнице наладили водоснабжение

В калининградской больнице мама с малышом столкнулись с неприятностями: в палате было холодно, из умывальника лилась ледяная вода, а в душе, наоборот, почти кипяток. Прохладным был и тон, с которым к пациентке обращался медперсонал.
Женщина не стала молчать: она отсканировала размещённый в здании QR-код и отправила жалобу в региональный минздрав. В больнице провели внеплановую проверку и оперативно наладили водоснабжение, дали отопление, а персоналу напомнили, как важно быть вежливыми в коммуникации с пациентами.
Новый корпус больницы построили в 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение», а теперь за его состоянием следят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Калининградский случай показывает, как работает обратная связь на объектах, построенных или обновленных по национальному проекту: заметили проблему — отсканировали QR-код — получили результат.