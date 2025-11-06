Аферы на сотни миллионов рублей: экс-директора завода подозревают в мошенничестве с договорами жены

На бывшего директора уфимского тепловозоремонтного завода завели уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.
Согласно предварительным данным, в период с мая 2020 по май этого года подозреваемый заключил договор на автомобильные перевозки с индивидуальным предпринимателем — своей женой. Завод заплатил за услуги около 200 миллионов рублей, тогда как объем работ был завышен.
Кроме того, в январе прошлого года директор завода заключил со своей супругой договор аренды офисного помещения площадью около 200 квадратных метров, несмотря на отсутствие производственной необходимости. Ежемесячная арендная плата превышала 400 тысяч рублей, что причинило предприятию ущерб на сумму более 3,7 миллиона рублей.
Бывшего директора допросили в качестве подозреваемого, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Оперативное сопровождение уголовного дела продолжают сотрудники подразделения экономической безопасности уфимского МВД.
