Аферы на сотни миллионов рублей: экс-директора завода подозревают в мошенничестве с договорами жены

Согласно предварительным данным, в период с мая 2020 по май этого года подозреваемый заключил договор на автомобильные перевозки с индивидуальным предпринимателем — своей женой. Завод заплатил за услуги около 200 миллионов рублей, тогда как объем работ был завышен.