В Омске массово отключился интернет от провайдера «Дом.ру» из-за аварии

Один из абонентов, Олег Краснощек, сообщил, что в приложении провайдера появилось уведомление об аварии, а в службе поддержки сообщили о завершении работ к 14:00 4 ноября. Однако, по его словам, сроки постоянно сдвигались, а компенсация ограничилась лишь перерасчетом за день без интернета.