В Омске массово отключился интернет от провайдера «Дом.ру» из-за аварии

6 ноября 2025 года в Омске десятки абонентов провайдера «Дом.ру» остались без домашнего интернета. Сбой в работе услуг зафиксирован с утра 4 ноября и продолжался несколько дней. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки поступило значительное количество жалоб от жителей города.
Провайдер «Дом.ру» принадлежит АО «ЭР-Телеком Холдинг», зарегистрированному в Пермском крае. Компания, возглавляемая президентом Андреем Кузяевым, работает в сфере проводной связи и в 2024 году получила выручку 56,1 миллиарда рублей, однако завершила год с чистым убытком в 1,9 миллиарда рублей.
Один из абонентов, Олег Краснощек, сообщил, что в приложении провайдера появилось уведомление об аварии, а в службе поддержки сообщили о завершении работ к 14:00 4 ноября. Однако, по его словам, сроки постоянно сдвигались, а компенсация ограничилась лишь перерасчетом за день без интернета.
Представители «Дом.ру» пояснили изданию «NGS.55», что точное время восстановления связи назвать невозможно.
«Мы можем лишь озвучить прогноз завершения, а не точную дату. Ведь аварии могут быть разные, и в ходе ремонта могут возникнуть непредвиденные ситуации», — заявили в компании.
