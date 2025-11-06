В Перми вырастет стоимость платных парковок

С 10 ноября в Перми в очередной раз повысят стоимость платных парковок.
— В тарифных зонах № 101, 202, 301 и 302 вместо 20 рублей за час теперь придется платить 30 рублей, — сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.
Напомним, № 101 — это основная зона платных парковок.
К зоне № 201 относятся плоскостные парковки в районе дома № 12 по улице Окулова и вдоль улицы Куйбышева на участке от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова.
К зоне № 301 парковки, расположенные в районе Экстрим-парка (вдоль улицы Екатерининской), в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка вдоль улицы Уральской.
Площадь возле ТРК «Семья» относится к тарифной зоне № 202. А у ДК Гагарина и ДК Железнодорожников — к зоне № 302.
В декабре прошлого года из зоны № 101 были выделены парковки тарифной зоны № 103. Теперь они будут объединены с тарифной зоной № 102 — самым центром города. И за час стоянки там придется платить 40 рублей, а не 30.