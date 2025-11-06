Мандариновый сезон на Кубани стартовал раньше обычного

Сезон мандаринов в Краснодарском крае в этом году начался с опережением привычных сроков. По информации пресс-службы Краснодарской таможни, причиной более раннего старта стала аномально теплая погода, установившаяся в регионе. Первые партии цитрусовых начали поступать из соседних государств уже в конце сентября.
Ежесуточные объемы ввоза мандаринов достигают 200 тонн. По данным на текущий момент, сотрудники сочинского таможенного поста уже оформили свыше 2,5 тысячи тонн этой популярной плодовой продукции. Для сравнения, за весь предыдущий сезон через таможенные пункты региона прошло порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.
Параллельно с мандаринами из Абхазии продолжаются поставки другой сельскохозяйственной продукции, включая хурму, лимоны, орехи и фейхоа. Все таможенные процедуры в отношении данных товаров осуществляются в ускоренном режиме, что связано с ограниченными сроками реализации скоропортящейся продукции.
