Мандариновый сезон на Кубани стартовал раньше обычного

Сезон мандаринов в Краснодарском крае в этом году начался с опережением привычных сроков. По информации пресс-службы Краснодарской таможни, причиной более раннего старта стала аномально теплая погода, установившаяся в регионе. Первые партии цитрусовых начали поступать из соседних государств уже в конце сентября.