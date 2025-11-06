Звезда «Друзей» Кортни Кокс срежиссирует криминальный триллер

Источником вдохновения для создания художественной ленты послужил документальный сериал Барбары Шредер и Трея Борзильери «Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления банка в истории Америки», в котором рассказывалось о смерти Брайана Дугласа Уэллса, разносчика пиццы, который с ошейником со взрывчаткой под угрозой смерти решился на ограбление банка в Пенсильвании.