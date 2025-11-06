Звезда «Друзей» Кортни Кокс срежиссирует криминальный триллер

Звезда культового ситкома «Друзья» Кортни Кокс стала режиссером — в таком качестве она снимет криминальный триллер Evil Genius (можно перевести как «Злой гений»), пишет Deadline.
В главных ролях — Патриша Аркетт (получила «Оскар» за роль второго плана в «Отрочестве» Ричарда Линклейтера) и Дэвид Харбор, которого поклонники сериала «Очень странные дела» знают как шерифа Джима Хоппера, приемного отца Одиннадцать (Милли Бобби Браун).
Проект представляет собой исследование реальных событий — дела о «доставщике пиццы с бомбой» (pizza bomber). В фильме будет осуществлено более глубокое погружение в историю об обмане и отчаянье, разграничении между жертвой и злодеем.
Источником вдохновения для создания художественной ленты послужил документальный сериал Барбары Шредер и Трея Борзильери «Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления банка в истории Америки», в котором рассказывалось о смерти Брайана Дугласа Уэллса, разносчика пиццы, который с ошейником со взрывчаткой под угрозой смерти решился на ограбление банка в Пенсильвании.
Кто поздравил Кортни Кокс с получением звезды на «Аллее славы»
В 2023 году Кортни Кокс получила собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. На церемонии ее поддерживали родные и близкие — бойфренд, музыкант Джонни Макдэйд, дочь Коко Райли Аркетт, старшие сестры Дотти и Вирджиния.
Собралась и большая группа поддержки в лице коллег: пришли звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, еще одна давняя подруга Лора Дерн и актер Саша Барон Коэн.
В своей речи Кортни Кокс призналась, что «ненавидит публичные выступления и боится их», поэтому может это сделать, в прямом смысле держась за Лизу Кудроу и Дженнифер Энистон.