В Омске выставили на аукцион историческое здание на Почтовой

Однако низкая стоимость аренды сопряжена с серьезными обязательствами. Новый арендатор обязан застраховать здание на сумму не менее 2 миллионов рублей, разработать проект реставрации в течение двух лет и полностью завершить восстановительные работы в течение семи лет с момента заключения договора.