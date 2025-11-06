В Омске выставили на аукцион историческое здание на Почтовой

Власти Омска объявили о проведении торгов на право аренды объекта культурного наследия — деревянного дома, расположенного по адресу улица Почтовая, 37. Здание построено в 1917 и сейчас требует срочной реставрации. Причем, мэрия планирует сдать деревянный дом на 49 лет.
Согласно данным портала «ГИС Торги», начальная годовая арендная плата составляет всего 437,4 рубля — это эквивалентно 1 рублю за квадратный метр. Прием заявок от желающих продлится до 1 декабря 2025 года, а итоги аукциона подведут 4 декабря.
Однако низкая стоимость аренды сопряжена с серьезными обязательствами. Новый арендатор обязан застраховать здание на сумму не менее 2 миллионов рублей, разработать проект реставрации в течение двух лет и полностью завершить восстановительные работы в течение семи лет с момента заключения договора.
