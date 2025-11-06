Посмотрите тизер экранизации бестселлера «К себе нежно». Релиз — в 2026-м

Вышел первый тизер-трейлер фильма «К себе нежно» по одноименной книге-бестселлеру Ольги Примаченко. Премьера картины на больших экранах состоится 2 апреля 2026 года, сообщили РБК Life в пресс-службе «Кинопоиска» и добавили, что это первый совместный продюсерский проект «Плюс Студии» онлайн-кинотеатра и издательства «Эксмо».
В центре сюжета — Надя, успешный отоларинголог-хирург, которая к 40 годам вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Ежедневно на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать или, возможно, никогда и не слышала. От нее два года как ушел муж Борис, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Героиня сама воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.
Сценарий по одноименной книге Ольги Примаченко написала Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»), режиссерское кресло занял Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»). В главной роли — Карина Разумовская («Мажор», «Трасса»). Также в фильме заняты Артем Ткаченко («Гоголь»), Пелагея Невзорова («Два холма»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»), Леонид Бичевин («Морфий»), Владислав Ценев («Жить жизнь») и другие.
Ольга Филипук, продюсер фильма, руководитель развлекательных сервисов «Яндекса», рассказала, что именно сценарист Дарья Грацевич смогла найти ту интонацию будущего фильма, которую одобрила писательница.
«К себе нежно» должен стать тем самым теплым фильмом, в который захочется погрузиться, как и в книгу с ее обволакивающей атмосферой… Сегодня фильм рождается в любви — между автором, сценаристом и продюсерами, и мы с нетерпением ждем момента, когда «К себе нежно» встретится со своим зрителем", — добавила Филипук.
Кто такая Ольга Примаченко
Ольга Примаченко — психолог, журналистка и писательница. Свою первую книгу «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» она написала в 2020 году, основываясь на собственном опыте. Сегодня на счету автора четыре книги: «К себе нежно», «С тобой я дома», «Все закончится, а ты нет» и «Нежно-денежно».
О чем книга «К себе нежно»
«К себе нежно» — книга-медитация для самоподдержки в непростой период. Через личные истории о разводе, потере дома и работы автор подводит читателя к разговору о принятии своих чувств, тела, о личных границах и о том, как быть собой. Книга вышла в издательстве «Бомбора» и входит в топ-5 бестселлеров среди нон-фикшн-изданий. Ее суммарный тираж — бумажных, аудио- и электронных версий — превысил 3 млн экземпляров, отметили в пресс-службе. Книга три года подряд занимала первое место во Всероссийском книжном рейтинге. В 2024 году она вошла в топ-3 по количеству читателей книжного сервиса «Яндекс Книги».
Также в 2024-м Российский книжный союз и операторы книжного рынка представили всероссийский книжный рейтинг — итоги продаж за первое полугодие 2024 года. Первое место тогда заняла серия фэнтези-романов «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, которая собрала 92 млн руб. Она сместила книгу «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (34,3 млн руб.) с лидирующей позиции. На третьем месте вновь оказалась Мосян Тунсю с циклом «Система “Спаси-Себя-Сам” для главного злодея» (32,5 млн руб.).