Посмотрите тизер экранизации бестселлера «К себе нежно». Релиз — в 2026-м

В центре сюжета — Надя, успешный отоларинголог-хирург, которая к 40 годам вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Ежедневно на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать или, возможно, никогда и не слышала. От нее два года как ушел муж Борис, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Героиня сама воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.