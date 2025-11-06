Ричмонд
«Возможность встретиться со старыми друзьями»: Радий Хабиров принимает участие в международном форуме в Самаре

Глава Башкирии принимает участие в форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров принимает участие в XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» и заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта под руководством Владимира Путина.

Как отметил Хабиров в своей публикации в социальных сетях, форум является главной спортивной площадкой страны. Он напомнил, что год назад это мероприятие успешно прошло в Уфе, после чего столица Башкирии передала эстафету Самаре.

Глава региона отметил, что форум предоставляет возможность встретиться с коллегами и известными спортсменами, а также решить актуальные вопросы развития отрасли.

Радий Хабиров подчеркнул, что спорт остается важнейшим направлением государственной политики Башкирии. По его словам, республика уделяет значительное внимание развитию спорта, вкладывает в него «много средств и энергии».

— И будем делать это дальше, — заверил руководитель республики.

