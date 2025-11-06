Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения

Суд запретил директору клиники New Me Рубининой определенные действия.

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение запретить определенные действия директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, сообщил РИА Новости участник процесса.

«Ходатайство следователя удовлетворили», — сказал собеседник агентства.

Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми, ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь из-за оглашения в процессе персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвертым фигурантом дела о продаже детей. На прошлой неделе этот же суд арестовал по аналогичной статье Ирину Рудницкую, главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения».