Директору клиники, обвиняемой в торговле детьми, избрали меру пресечения

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение запретить определенные действия директору столичной клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой, сообщил РИА Новости участник процесса.
«Ходатайство следователя удовлетворили», — сказал собеседник агентства.
Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми, ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь из-за оглашения в процессе персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвертым фигурантом дела о продаже детей. На прошлой неделе этот же суд арестовал по аналогичной статье Ирину Рудницкую, главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения».