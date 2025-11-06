Унивeрситeт мeчты: опрeдeлeны побeдитeли «Турнира вузов»

«Когда я выбирала свой вуз мечты, компьютер дома был у трех человек из класса. Все мечтали поступить в Москву, ведь про другие вузы и города мало что знали. Как здорово, что времена и обстоятельства быстро меняются, а студенты этим смело пользуются! Можно оканчивать школу где-нибудь в Липецке или в Калининграде и за секунды выяснить, куда пойти учиться, чтобы запускать спутники в космос? Или узнать, где после пар в университете можно делать домашние задания на берегу Байкала? Работы участников конкурса этому очень помогают. Ребята молодцы, подошли к задаче креативно. Было очень интересно узнать, какие специальности можно получить в вузах Дальнего Востока. Спасибо организаторам конкурса за эту идею! Возможно, ролики сыграют определяющую роль в судьбе тех, кто решит переехать учиться на Дальний Восток», — прокомментировала Мария Кудрявцева.