Унивeрситeт мeчты: опрeдeлeны побeдитeли «Турнира вузов»

31 октября определились победители второго конкурса видеороликов «Турнир вузов», организованного АНО «Национальные приоритеты». Конкурс соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
В этом сезоне его тема — «Уникальные профессии Дальнего Востока». Команды 29 вузов из 10 регионов Дальнего Востока подготовили короткие видеосюжеты о своих альма-матер и рассказали, какие специальности там можно получить. Чтобы посмотреть эти работы, сайт конкурса посетили порядка 36 тыс. человек.
Выяснить за сeкунды, куда пойти учиться.
Голосование проходило в два этапа: с 1 по 24 октября — народное, в котором голоса за ролики отдали более 12 тыс. человек; с 25 по 30 октября — оценка жюри. В его состав вошли: заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Эльвира Нургалиева, телеведущая, блогер Вита Чиковани, полярник, путешественник Богдан Булычев, актер и режиссёр Алексей Чадов, журналист и телеведущий Сергей Майоров, телеведущая канала «Россия 24» Мария Кудрявцева, главный редактор кинокомпании СТВ, сценарист, драматург Александр Архипов, а также представители АНО «Национальные приоритеты».
«Когда я выбирала свой вуз мечты, компьютер дома был у трех человек из класса. Все мечтали поступить в Москву, ведь про другие вузы и города мало что знали. Как здорово, что времена и обстоятельства быстро меняются, а студенты этим смело пользуются! Можно оканчивать школу где-нибудь в Липецке или в Калининграде и за секунды выяснить, куда пойти учиться, чтобы запускать спутники в космос? Или узнать, где после пар в университете можно делать домашние задания на берегу Байкала? Работы участников конкурса этому очень помогают. Ребята молодцы, подошли к задаче креативно. Было очень интересно узнать, какие специальности можно получить в вузах Дальнего Востока. Спасибо организаторам конкурса за эту идею! Возможно, ролики сыграют определяющую роль в судьбе тех, кто решит переехать учиться на Дальний Восток», — прокомментировала Мария Кудрявцева.
Побeдитeли.
В тройку лучших вошли:
1 место — Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск) — 5166 голосов (4786 — народное голосование, 380 баллов — от членов жюри);
2 место — Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ) — 2427 голосов (2111- народное голосование, 316 баллов — от членов жюри);
3 место — Амурский государственный университет (г. Благовещенск) — 1497 голосов (1113 — народное голосование, 384 баллов — от членов жюри).
Самое большое количество баллов (436) от членов жюри получил ролик студентов Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова.
Ролик-победитель называется «Сделано в Якутии», саундтрек к нему написали активисты профсоюза вуза — известные в Якутии исполнители и авторы песен Айсен Софронеев (Yoppa) и Иван Киренский (Neerik).
Клип снимали зимой в Якутске при температуре −50°С. Весь реквизит и участников для съемок, в том числе и оленей, студенты нашли с помощью друзей, знакомых, преподавателей, а также сотрудников СВФУ. На съемки клипа команда СВФУ не потратила ни копейки.
«Мы очень рады представить наш вуз, республику и регион на данном конкурсе! Для нас это большая честь. Благодарим всех, кто поддерживает нас!» — сказала одна из создательниц ролика, студентка 2 курса магистратуры юридического факультета СВФУ Айталина Оконешникова.
Больше всего работ (по шесть) на конкурс поступило из Приморского и Хабаровского краёв. На втором месте по количеству представленных роликов — Республика Бурятия (4 видео), у Амурской области с тремя видео — «бронза».
«Второй год подряд мы организуем “Турнир вузов” для студентов Дальнего Востока. Его цель — разрушить стереотип, что качественное образование и успешная карьера возможны лишь в Москве или Санкт‑Петербурге. Участники турнира через свои ролики показывают, что образование на Дальнем Востоке — это уникальный опыт, наполненный впечатлениями и перспективными знаниями, которые привязаны к масштабным проектам, реализуемым на Востоке нашей страны», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по спецпроектам Оксана Бражник.