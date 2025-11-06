Ричмонд
Унивeрситeт мeчты: опрeдeлeны побeдитeли «Турнира вузов»

31 октября определились победители второго конкурса видеороликов «Турнир вузов», организованного АНО «Национальные приоритеты».

31 октября определились победители второго конкурса видеороликов «Турнир вузов», организованного АНО «Национальные приоритеты». Конкурс соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В этом сезоне его тема — «Уникальные профессии Дальнего Востока». Команды 29 вузов из 10 регионов Дальнего Востока подготовили короткие видеосюжеты о своих альма-матер и рассказали, какие специальности там можно получить. Чтобы посмотреть эти работы, сайт конкурса посетили порядка 36 тыс. человек.

Выяснить за сeкунды, куда пойти учиться.

Голосование проходило в два этапа: с 1 по 24 октября — народное, в котором голоса за ролики отдали более 12 тыс. человек; с 25 по 30 октября — оценка жюри. В его состав вошли: заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Эльвира Нургалиева, телеведущая, блогер Вита Чиковани, полярник, путешественник Богдан Булычев, актер и режиссёр Алексей Чадов, журналист и телеведущий Сергей Майоров, телеведущая канала «Россия 24» Мария Кудрявцева, главный редактор кинокомпании СТВ, сценарист, драматург Александр Архипов, а также представители АНО «Национальные приоритеты».

«Когда я выбирала свой вуз мечты, компьютер дома был у трех человек из класса. Все мечтали поступить в Москву, ведь про другие вузы и города мало что знали. Как здорово, что времена и обстоятельства быстро меняются, а студенты этим смело пользуются! Можно оканчивать школу где-нибудь в Липецке или в Калининграде и за секунды выяснить, куда пойти учиться, чтобы запускать спутники в космос? Или узнать, где после пар в университете можно делать домашние задания на берегу Байкала? Работы участников конкурса этому очень помогают. Ребята молодцы, подошли к задаче креативно. Было очень интересно узнать, какие специальности можно получить в вузах Дальнего Востока. Спасибо организаторам конкурса за эту идею! Возможно, ролики сыграют определяющую роль в судьбе тех, кто решит переехать учиться на Дальний Восток», — прокомментировала Мария Кудрявцева.

Побeдитeли.

В тройку лучших вошли:

1 место — Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск) — 5166 голосов (4786 — народное голосование, 380 баллов — от членов жюри);

2 место — Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ) — 2427 голосов (2111- народное голосование, 316 баллов — от членов жюри);

3 место — Амурский государственный университет (г. Благовещенск) — 1497 голосов (1113 — народное голосование, 384 баллов — от членов жюри).

Самое большое количество баллов (436) от членов жюри получил ролик студентов Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова.

Ролик-победитель называется «Сделано в Якутии», саундтрек к нему написали активисты профсоюза вуза — известные в Якутии исполнители и авторы песен Айсен Софронеев (Yoppa) и Иван Киренский (Neerik).

Клип снимали зимой в Якутске при температуре −50°С. Весь реквизит и участников для съемок, в том числе и оленей, студенты нашли с помощью друзей, знакомых, преподавателей, а также сотрудников СВФУ. На съемки клипа команда СВФУ не потратила ни копейки.

«Мы очень рады представить наш вуз, республику и регион на данном конкурсе! Для нас это большая честь. Благодарим всех, кто поддерживает нас!» — сказала одна из создательниц ролика, студентка 2 курса магистратуры юридического факультета СВФУ Айталина Оконешникова.

Больше всего работ (по шесть) на конкурс поступило из Приморского и Хабаровского краёв. На втором месте по количеству представленных роликов — Республика Бурятия (4 видео), у Амурской области с тремя видео — «бронза».

«Второй год подряд мы организуем “Турнир вузов” для студентов Дальнего Востока. Его цель — разрушить стереотип, что качественное образование и успешная карьера возможны лишь в Москве или Санкт‑Петербурге. Участники турнира через свои ролики показывают, что образование на Дальнем Востоке — это уникальный опыт, наполненный впечатлениями и перспективными знаниями, которые привязаны к масштабным проектам, реализуемым на Востоке нашей страны», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по спецпроектам Оксана Бражник.

