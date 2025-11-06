«Мы готовы их принимать». Лукашенко пригласил граждан Украины приезжать в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о готовности дополнительно принимать украинских мигрантов, сообщает БелТА.
На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре белорусский лидер обратил внимание на то, что Украина находится рядом. И признался, что поэтому даже изначально отклонил предложение о командировке в Мозырский район. Но после решил, что берега соединяют для всех народов.
— Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них, — прокомментировал он.
Также глава страны подчеркнул, что республика открыта, и пригласил украинцев приезжать в Беларусь.
— Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения, — заявил белорусский лидер.
Еще Александр Лукашенко рассказал, что многие приехавшие из Украины переселенцы уже работают в Беларуси, в том числе на Гомельщине.
— Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси: «Пока получается».