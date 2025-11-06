«Мы готовы их принимать». Лукашенко пригласил граждан Украины приезжать в Беларусь

На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре белорусский лидер обратил внимание на то, что Украина находится рядом. И признался, что поэтому даже изначально отклонил предложение о командировке в Мозырский район. Но после решил, что берега соединяют для всех народов.