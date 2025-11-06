Ученые создали гель, который восстанавливает эмаль зубов

Технологи из Ноттингемского университета (Великобритания) разработали гель для зубов без фтора, который способен восстанавливать поврежденную эмаль всего за две недели. Об этом сообщает портал Interesting Engineering. Разработка описана в Nature Communications.
До недавнего времени считалось, что восстановить поврежденную эмаль невозможно. Сегодня стоматологи могут лишь замедлить дальнейшее разрушение эмали или закрыть повреждение пломбой. Однако новый гель позволяет сохранить эмаль — он запускает процесс регенерации собственных тканей зуба.
Гель создан на базе белка, который отвечает за процесс роста эмали у детей. Такая технология может позволить взрослым восстановить эмаль, которая была разрушена кариесом, кислотной эрозией или просто со временем. Разработкой геля занималась группа ученых из Фармацевтической школы и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета.
На поверхности зуба гель образовывает плотный и тонкий слой, который заполняет все микротрещины и поры. Он притягивает кальций и фосфат из слюны и выстраивает их в правильную кристаллическую структуру. Этот процесс называется эпитаксиальной минерализацией, и он приводит к появлению слоя эмали, схожего по свойствам с естественной.
В отличие от обычных средств с фтором, которые лишь замедляют развитие кариеса, новый материал способен формировать новый эмалеподобный слой. Применение геля не требует сложных процедур, он используется так же просто, как обычные лаки для зубов на основе фтора.
«Эмаль имеет уникальную структуру, которая защищает наши зубы на протяжении всей жизни от физических, химических и термических воздействий. Когда наш материал наносится на деминерализованную или разрушенную эмаль, а также на обнаженный дентин, он способствует росту кристаллов в упорядоченном виде, восстанавливая структуру нашей естественной здоровой эмали», — отметил доктор Абшар Хасан, ведущий автор исследования и научный сотрудник Ноттингемского университета.
Ранее в Самаре изобрели новый метод уничтожения микробов, способный ликвидировать бактерии даже внутри слизистой оболочки полости рта. На основе этого метода антисептической обработки тканей в вузе разработали ультрафиолетовую лампу. С помощью УФ-лучей прибор сможет найти применение в хирургической стоматологии, имплантологии и других областях челюстно-лицевой хирургии для профилактики микробного воспаления.
Как пояснила аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии СамГМУ Ольга Драгункина, ценность открытия — в возможности дезинфекции внутритканевой патогенной микробиоты. Использование определенного спектра УФ-излучения позволяет выборочно воздействовать только на патогенную микрофлору внутри слизистой, не нарушая естественный микробиом организма и предотвращая возможные воспаления тканей вокруг зубного имплантата, которые могут приводить к его отторжению и возникновению осложнений после операции.