Между Самарой и Ярославлем запустили новый железнодорожный тур

Туристы из Самары отправились в Ярославль.

Источник: Комсомольская правда

Новый железнодорожный тур запустили между Самарой и Ярославлем, сообщили в Куйбышевской железной дороге. В первое путешествие в город, который является жемчужиной Золотого кольца России, отправили около 300 туристов.

«Участники тура смогли познакомиться с историей древнего города, насладиться уникальной архитектурой разных эпох, посетить Ярославский музей-заповедник», — прокомментировала пресс-служба компании.

Путешествие организовали в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний», благодаря которым туристы открывают для себя новые направления путешествий по России.

Ранее Самара вошла в новый туристический маршрут «Космические выходные». А в октябре и ноябре из Самары запустили пять поездов выходного дня.