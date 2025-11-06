В декабре в Ростовской области введут в эксплуатацию «Северный радиус»

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина обсудили ход выполнения инфраструктурных проектов в Ростовской области. В совещании принял участие губернатор региона Юрий Слюсарь. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Ключевым объектом стало Ростовское транспортное кольцо, где строительство «Северного радиуса» завершено на 98%. На его создание направлено 2,5 млрд рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. По словам губернатора, этот объект обеспечит новые логистические связи с регионами Приазовья и освободит донскую столицу от транзитного транспорта.
