В декабре в Ростовской области введут в эксплуатацию «Северный радиус»

Ключевым объектом стало Ростовское транспортное кольцо, где строительство «Северного радиуса» завершено на 98%. На его создание направлено 2,5 млрд рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. По словам губернатора, этот объект обеспечит новые логистические связи с регионами Приазовья и освободит донскую столицу от транзитного транспорта.