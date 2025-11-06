4-кратное превышение нормы: в воздухе Уфы обнаружили опасное вещество

В Уфе специалисты Башгидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Как сообщается на сайте ведомства, основной причиной ухудшения ситуации стали концентрации сероводорода.
Согласно данным мониторинга, 1 ноября в 7:00 на посту наблюдений на улице Ульяновых, 57 было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 4,4 раза. В 13:00 на той же станции специалисты зафиксировали превышение ПДК по этилбензолу в 1,9 раза. По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений нормативов не наблюдалось.
На следующий день ситуация с качеством воздуха в столице Башкирии нормализовалась. Уровень загрязнения атмосферы был оценен как низкий, превышений ПДК не зафиксировано. Эксперты отметили, что отбор проб 3 и 4 ноября не проводился.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.