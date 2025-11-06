В Ростовской области прошел второй заезд социального проекта «Прорыв»

Второй заезд социального проекта «Прорыв», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», проходил с 27 октября по 2 ноября в Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Проект направлен на социальную интеграцию и профилактику негативных явлений среди подростков группы риска. Участниками заезда стали 150 ребят из разных муниципалитетов региона.
«Наша задача — помочь ребятам поверить в себя, найти поддержку и начать двигаться вперед. Мы видим, что такие программы дают реальные результаты: подростки меняют отношение к жизни, учатся ставить цели и добиваться их», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Для участников проекта была подготовлена насыщенная программа, которая включала образовательный модуль, работу с психологами, общение с представителями сферы молодежной политики. В свободное время для ребят были организованы спортивные активности, в том числе игры в футбол, волейбол, баскетбол.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.