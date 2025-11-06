Лукашенко сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек

Здесь же лидер республики заметил, что в Беларуси не станут препятствовать тем, кто уезжает из страны в поисках хорошего места, где заработать. Особенно если трудовые мигранты едут в Россию. Но и добавил, что по возвращении, таким белорусам стоит платить за медуслуги и т.д. А резюмируя, сказал, что белорусам все же следует работать в своей стране.