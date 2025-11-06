Ричмонд
Лукашенко сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек

Лукашенко сказал, что около 10−12 тысяч белорусов уехали в Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, сколько граждан выехали ранее в Польшу, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства напомнил о своем требовании обеспечивать белорусам нормальную заработную плату.

— Если мы не будем платить нормальную зарплату — мы будем терять людей, — предупредил он.

Также глава страны заметил, что сейчас в России есть потребность в трудовых ресурсах и часть людей из Беларуси могут уехать туда на заработки. А кто-то из белорусов уже уехал в западном направлении.

— У нас в Польшу съехало 10−12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Неважно сколько, — заметил глава государства.

Здесь же лидер республики заметил, что в Беларуси не станут препятствовать тем, кто уезжает из страны в поисках хорошего места, где заработать. Особенно если трудовые мигранты едут в Россию. Но и добавил, что по возвращении, таким белорусам стоит платить за медуслуги и т.д. А резюмируя, сказал, что белорусам все же следует работать в своей стране.

— Работайте на своей земле. Нищими не были и не будем, — заключил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко пригласил граждан Украины приезжать в Беларусь: «Мы готовы их принимать».

Еще лидер республики сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси: «Пока получается». И еще глава страны сказал, какой регион в Беларуси надо встряхнуть, как Витебскую область.

