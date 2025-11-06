Британский словарь назвал словом года термин о работе с ИИ

6 ноября. ПРАВМИР. Словарь английского языка Collins назвал словом 2025 года термин «вайбкодинг» (vibe coding).
Как объясняют составители словаря, это выражение обозначает использование искусственного интеллекта для написания программного кода на основе описания задачи обычными словами. Фактически человек говорит машине, какой результат хочет получить, а не пишет код вручную.
По данным Collins, выражение быстро вышло за рамки профессиональной среды программистов и стало символом более широких изменений в обществе — все чаще ИИ используется в повседневной жизни.
Автором термина считается Андрей Карпати, соучредитель OpenAI, который описал «вайбкодинг» как способ создавать программы, полагаясь не на логику, а на интуицию и «ощущение настроения».
Кроме главного победителя, в список популярных слов года вошли:
- «Бролигархия» (broligarchy) — небольшая группа влиятельных технологических миллиардеров вроде Илона Маска и Джеффа Безоса;
- «Биохакинг» (biohacking) — комплекс воздействия на организм в попытке улучшить здоровье и продлить жизнь. В частности, помощью определенных процедур — например, криотерапии.
- «Микропенсия» (micro-retirement) — короткий перерыв в карьере ради личных интересов;
- «Глазурь» (glaze) — чрезмерная или неискренняя похвала;
- «Клацанье» (clunker) — уничижительное обозначение старых компьютеров и систем ИИ;
- «Отпуск в холодных местах» (coolcation) — отдых не в жарких странах, а в прохладных.
Словарь Collins ежегодно выбирает слово года с 2013 года, а до этого публиковал «слово месяца».
Издание выпускается в Глазго (Великобритания) с 1819 года.
Решение о выборе слова принимают лексикографы и редакторы из Глазго и Лондона.