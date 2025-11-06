Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработка ученых увеличила урожай и размер плодов фейхоа в Сочи

На курорте адаптировали три сорта ягод.

Источник: t.me/mshkubani

В Субтропическом научном центре РАН начали сбор фейхоа. Научный сотрудник Зухра Омарова отметила, что урожайность выросла по сравнению с 2024 годом. Разработка отечественных сортов фейхоа дала результаты.

При размножении растения семенами вырастали только мелкие плоды, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН. Разработка вегетативного размножения помогла сделать сочинское фейхоа крупнее. Кроме того, урожай стал регулярным и высоким. С одного дерева стали получать до 33 килограмм фейхоа.

В научном центре созданы три сорта отечественного фейхоа — «Дагомысская», «Сентябрьская» и «Дачная». Все они адаптированы к климату Сочи. Деревья способны переносить заморозки, а пострадавшие плоды при потеплении не умирают, а продолжают расти.