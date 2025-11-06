Разработка ученых увеличила урожай и размер плодов фейхоа в Сочи

В научном центре созданы три сорта отечественного фейхоа — «Дагомысская», «Сентябрьская» и «Дачная». Все они адаптированы к климату Сочи. Деревья способны переносить заморозки, а пострадавшие плоды при потеплении не умирают, а продолжают расти.