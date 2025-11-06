Разработка ученых увеличила урожай и размер плодов фейхоа в Сочи

В Субтропическом научном центре РАН начали сбор фейхоа. Научный сотрудник Зухра Омарова отметила, что урожайность выросла по сравнению с 2024 годом. Разработка отечественных сортов фейхоа дала результаты.
При размножении растения семенами вырастали только мелкие плоды, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН. Разработка вегетативного размножения помогла сделать сочинское фейхоа крупнее. Кроме того, урожай стал регулярным и высоким. С одного дерева стали получать до 33 килограмм фейхоа.
В научном центре созданы три сорта отечественного фейхоа — «Дагомысская», «Сентябрьская» и «Дачная». Все они адаптированы к климату Сочи. Деревья способны переносить заморозки, а пострадавшие плоды при потеплении не умирают, а продолжают расти.