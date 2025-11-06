В Омске родилась тройня — семья получит от города 300 тысяч рублей

10 октября в Омске в семье из Кировского округа родилась тройня — мальчики Андрей и Владислав, а также девочка Анна. Это первые дети у молодых родителей, Алины и Сергея, которые попросили сохранить анонимность и не разглашать их фамилию до тех пор, пока новорожденные не наберут достаточный вес.