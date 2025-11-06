Ричмонд
В Омске родилась тройня — семья получит от города 300 тысяч рублей

В Кировском округе впервые стали родителями Алина и Сергей, у них родились два мальчика и девочка.

Источник: Комсомольская правда

10 октября в Омске в семье из Кировского округа родилась тройня — мальчики Андрей и Владислав, а также девочка Анна. Это первые дети у молодых родителей, Алины и Сергея, которые попросили сохранить анонимность и не разглашать их фамилию до тех пор, пока новорожденные не наберут достаточный вес.

Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, отметив, что, несмотря на просьбу о конфиденциальности, город уже готов поздравить семью с таким значимым событием.

«Еще одна многодетная семья появилась в нашем городе — и это прекрасная новость», — подчеркнул глава Омска.

По сложившейся традиции, муниципалитет предоставит родителям единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей в поддержку многодетной семьи.

