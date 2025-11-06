Опасный творог нашли в Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Проверка проводилась в рамках планового контроля качества продуктов. С 21 по 31 октября 2025 года специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали образец творога и выявили, что его жирнокислотный состав не соответствует установленным нормам. Полученные данные были внесены в систему «ВЕСТА». Информация о нарушении направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования. Нарушения жирнокислотного состава в молочных продуктах могут повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Повышенное содержание насыщенных жиров способствует росту уровня «плохого» холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.