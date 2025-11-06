В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти

В Самаре пройдет Парад Памяти 7 ноября. В областной столице состоялась генеральная репетиция мероприятия.
— В этом году парад пройдет в 15-й раз. Подготовка к событию почти завершена, уже определено количество участников и программа. Парад начнется в 12:00 на площади имени Куйбышева. Тема мероприятия — «Герой спорта на войне», — отметили в сообщении.
В параде примут участие не менее 125 военных расчётов, включающих более 7,5 тысяч человек из 16 регионов России. Торжественное мероприятие будет разделено на четыре части. Стать зрителем парада Памяти сможет любой желающий. Вход будет свободным.