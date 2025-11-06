Предприятие в Волгоградской области увеличило выработку почти на треть

Компания «Энергомашсервис» из Волгоградской области подвела полугодовые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие смогло увеличить выработку на 26,5%, сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
В качестве пилотного потока на предприятии выбрали оптимизацию производства трансформаторных подстанций. Сотрудникам компании совместно с экспертами регионального центра компетенций удалось устранить ряд проблем, тормозящих работу, и внедрить бережливые технологии.
Активная фаза участия в федеральном проекте позволила предприятию снизить время протекания процесса на 13,7% и увеличить выработку на 26,5%. На производстве создан проектный офис — структурное подразделение, реализующее проекты, направленные на повышение операционной эффективности предприятия. В последующие 2,5 года компания перейдет на самостоятельное распространение успешных наработок на другие участки производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.