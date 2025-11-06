Крым посетили более 6,4 миллиона человек за 10 месяцев 2025 года

Турпоток в Крым за 10 месяцев 2025 года составил более 6,4 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Сфера туризма развивается в республике при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Наибольшее количество туристов выбрали Южный берег — 41% от общего числа. Более трети отдыхающих предпочли западное побережье, 15% — восточное, 1% отдыхали в других регионах Крыма. Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46%, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года», — отметил Сергей Аксенов.
В регионе продолжается информационная кампания по продвижению санаторно-курортных услуг и оздоровления на зимне-весенний период. В частности, до конца этого года запланировано проведение Дней Крыма на Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске и участие в выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» в Москве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.