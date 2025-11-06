В Рыбно-Слободском районе Татарстана возвели два фельдшерских пункта

Строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов завершилось в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Новые медучреждения появились в селах Большой Машляк и Большой Салтан. В зданиях завершены все внутренние отделочные работы, а также благоустроена прилегающая территория.
В дальнейшем фельдшерско-акушерские пункты получат лицензии на работу. Помимо этого, для них планируют закупить современное медицинское оборудование и новую функциональную мебель.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.