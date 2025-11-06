Фестиваль ГТО среди студентов колледжей прошел в Ростовской области

Областной фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций состоялся в Ростове-на-Дону. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Фестиваль проводится с 2021 года среди студентов колледжей в возрасте 16−17 лет в два этапа: отборочный — межфакультетские соревнования в профессиональных образовательных организациях Ростовской области, а также региональный этап. По словам и. о. министра по физической культуре и спорту региона Василия Логинова, в отборочном этапе приняли участие более 18 тысяч человек. В финал вышли 16 команд.
На региональном этапе спортсмены выполняли такие нормативы, как бег на 60 метров, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения «лежа на спине», прыжок в длину с места, плавание, стрельба. Кроме того, участники соревновались в эстафете. Среди испытаний — поднимание туловища из положения «лежа на спине», челночный бег 3×10 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, бег 60 м, бег 200 м.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.