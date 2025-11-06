В селе Ватажном Астраханской области благоустроили парк Победы

Благоустройство парка Победы провели в селе Ватажном Астраханской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора региона.
Пространство находится рядом с обелиском, посвященным памяти погибших героев Великой Отечественной войны и «Садом Памяти» в честь героев СВО. Там разбили пешеходные дорожки, установили скамейки, высадили туи и розы.
Кроме того, по желанию местных жителей по программе «Инициативное бюджетирование» возле парка смонтировали еще и детскую игровую площадку. А в будущем планируют установить дополнительные фонарные столбы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.