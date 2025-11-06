В калининградском магазине на Интернациональной торговали алкоголем без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 6 ноября, подводя итоги очередного рейда.
«В результате проведения мероприятий полицейские выявили факт реализации алкоголя без разрешающих документов. Установлено, что 33-летняя предприниматель реализовывала в торговой точке, расположенной на ул. Интернациональной, алкогольную продукцию без лицензии», — говорится в сообщении.
Полиция изъяла 11 коробок со спиртным. В отношении правонарушительницы составили протокол по ч. 3 ст. 14.17 КоАП («Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Предпринимательнице грозит штраф.
