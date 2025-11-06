В Пермском крае планируют ввести спецвыплаты для следователей в главке МВД.

Власти Пермского края планируют ввести специальные выплаты для следователей, которые работают в региональном главке МВД. Эти деньги будут поступать из краевого бюджета. Суть программы в том, что граждане, заключившие контракт на службу в органах предварительного следствия, смогут получать стимулирующую выплату в размере 1 миллиона рублей.