В Пермском крае планируют ввести спецвыплаты для следователей в главке МВД

Таким образом хотят привлечь новых сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае планируют ввести спецвыплаты для следователей в главке МВД.

Власти Пермского края планируют ввести специальные выплаты для следователей, которые работают в региональном главке МВД. Эти деньги будут поступать из краевого бюджета. Суть программы в том, что граждане, заключившие контракт на службу в органах предварительного следствия, смогут получать стимулирующую выплату в размере 1 миллиона рублей.

— Эту сумму выплатят не сразу, а в течение трёх лет с момента поступления человека на службу. На получение выплаты могут претендовать следователи, которые заключили контракт начиная с 1 октября текущего года, — рассказали в пресс-службе Минтербеза Пермского края.

Подобная практика уже существует во многих регионах России, и её главная цель — привлечь новых сотрудников, поскольку в следственных органах повсеместно наблюдается нехватка кадров.