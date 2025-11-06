«Бесплатно ничего не бывает». Лукашенко потребовал принять решение по лечению зубов в Беларуси выехавшими из страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о решении по лечению зубов на родине уехавшими белорусами, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек.
И подчеркнул, что на самом деле неважно, сколько белорусов выехали за границу. Однако за врачебной помощью они возвращаются на родину.
— Зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно, — заметил он.
При этом глава государства обратил внимание, что бесплатного ничего не бывает. Расходы покрываются из бюджета. И предупредил, что в этом плане будет принято решение.
— Государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение, — указал лидер Беларуси.
Лукашенко сказал, что препятствовать белорусам в трудовой миграции не будут. Однако заработанными за границей деньгами белорусы сами будут оплачивать свое лечение на родине.
— Получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати. Мы тебе выдернем и зуб, что угодно. Но только за твой счет, — подытожил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко пригласил граждан Украины приезжать в Беларусь: «Мы готовы их принимать».
Еще лидер республики сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси: «Пока получается». Кроме того, глава страны сказал, какой регион в Беларуси надо встряхнуть, как Витебскую область.