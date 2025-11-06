В Ростове-на-Дону к зиме подготовят 280 единиц снегоуборочной техники

По данным чиновника, на технику устанавливают спецоснащение: отвалы, щетки, механизмы для распределения противогололедных материалов. Среди подготавливаемых машин — 34 единицы, приобретенные за бюджетные средства. Управляющим компаниям и ТСЖ поставили задачу укомплектовать штат дворников для расчистки дворов и обеспечить себя снегоуборочным инструментом. Ресурсоснабжающие организации заключили дополнительные договоры с комбинатами благоустройства на ликвидацию наледей при порывах.