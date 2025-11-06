Ричмонд
В Ростове-на-Дону к зиме подготовят 280 единиц снегоуборочной техники

В Ростове-на-Дону к зимнему периоду коммунальные службы подготовят 280 единиц специализированной техники и 5 тыс. т противогололедных материалов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Источник: Коммерсантъ

По данным чиновника, на технику устанавливают спецоснащение: отвалы, щетки, механизмы для распределения противогололедных материалов. Среди подготавливаемых машин — 34 единицы, приобретенные за бюджетные средства. Управляющим компаниям и ТСЖ поставили задачу укомплектовать штат дворников для расчистки дворов и обеспечить себя снегоуборочным инструментом. Ресурсоснабжающие организации заключили дополнительные договоры с комбинатами благоустройства на ликвидацию наледей при порывах.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на центральных улицах Ростова-на-Дону этой зимой начнут тестировать бишофит для борьбы с гололедом. Новый реагент может стать альтернативой обычному песку, который оставляет грязь.

Кроме того, администрации районов 11 специальных площадок для вывоза снега.