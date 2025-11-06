В больнице № 8 Барнаула установили новое оборудование

«С помощью нового аппарата проводится заместительная терапия при острой или хронической почечной недостаточности. Это оборудование помогает, когда собственные почки пациента уже не справляются со своей функцией. Оно замещает работу органов — фильтрует кровь, удаляет токсины, медиаторы воспаления и антитела, а затем восполняет объем сбалансированным раствором. Благодаря этому снижается нагрузка на организм и повышаются шансы пациента на выздоровление», — пояснили в больнице.