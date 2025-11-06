В больнице № 8 Барнаула установили новое оборудование

Современный аппарат для лечения пациентов с почечной недостаточностью заработал в городской больнице № 8 Барнаула. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
«С помощью нового аппарата проводится заместительная терапия при острой или хронической почечной недостаточности. Это оборудование помогает, когда собственные почки пациента уже не справляются со своей функцией. Оно замещает работу органов — фильтрует кровь, удаляет токсины, медиаторы воспаления и антитела, а затем восполняет объем сбалансированным раствором. Благодаря этому снижается нагрузка на организм и повышаются шансы пациента на выздоровление», — пояснили в больнице.
Сотрудники учреждения уже прошли обучение по теме «Комбинированные методики очищения крови: ЗПТ и гемосорбция», чтобы работать на новом оборудовании.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.