Молдову накроет мощная магнитная буря: Снижайте нагрузки на организм и избегайте стрессов

В пятницу, 7 ноября, жители Земли столкнутся с повышенной геомагнитной активностью.
По оценкам экспертов, надвигающаяся магнитная буря может стать самой мощной за последний год. Это приведет к сильным колебаниям магнитного поля и может вызвать перебои в работе навигационных и электрических систем. Что ожидать и как подготовиться метеозависимым.
Причиной возмущений стали сильнейшие выбросы на Солнце. На нынешний фон влияют вспышки наивысшего класса X, которые произошли 2−3 дня назад. Они случились на краю видимого солнечного диска, поэтому изначально ученые не ожидали, что они окажут какое-то влияние на магнитное поле планеты.
Однако основное испытание Земле предстоит пережить сутки спустя. Ожидается, что это будет сильнейшая буря года и, вероятно, одна из самых мощных за последние несколько лет.
Как магнитные бури влияют на человека.
Наибольшая чувствительность к геомагнитным колебаниям характерна для метеозависимых людей. У них в периоды бурь могут появляться головные боли, тахикардия, тошнота, перепады давления и нарушения сна.
Как безопасно пережить магнитные бури.
Хотя влияние геомагнитной активности на организм полностью еще не изучено, есть меры, которые помогают смягчить возможные проявления.
Людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и уменьшать потребление соли. Тем, у кого пониженное давление, полезно принимать настойки элеутерококка или лимонника. При железодефицитной анемии стоит обратить внимание на продукты и добавки с железом: сушеные фрукты, яблоки, зеленые овощи, финики и печень.
