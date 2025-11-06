Ричмонд
В Волгограде проверили готовность спецтехники к зимнему сезону

Дорожные службы и МЧС оценили состояние спецтехники для расчистки трасс.

Источник: МЧС РФ

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, в регионе прошла совместная инспекция специальной дорожной техники, которая будет задействована для обеспечения безопасного проезда по федеральным трассам в зимний период.

Основной целью мероприятия стала оценка готовности технического состояния оборудования и наличия достаточных запасов песко-соляной смеси. Также проверялась подготовка персонала. Контроль за готовностью к зимнему сезону находится на особом счету у регионального спасательного ведомства, Госавтоинспекции и дорожных служб.

По результатам проверки специалисты подтвердили, что оборудование и техника полностью готовы к выполнению поставленных задач.