Генетика виновата? Врач Романенко назвала способы отсрочить раннюю менопаузу

Ранняя менопауза пугает многих. При этом зачастую кажется, что она лишь следствие генетики. На деле же с ней можно столкнуться и не только по наследственности.

Источник: Freepik.com

Ранняя менопауза — тема, окруженная множеством мифов и страхов. Для многих женщин это звучит как приговор: сигнал неблагополучия, утраты репродуктивного потенциала и приближения старости. Однако, прежде чем паниковать, важно разобраться, что же на самом деле представляет собой ранняя менопауза, почему она возникает и как с этим можно бороться. Об этом aif.ru рассказала Мария Романенко, врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья.

В сознании большинства людей ранняя менопауза — это просто раннее прекращение менструаций. Но, с медицинской точки зрения, все несколько сложнее. Важно понимать, что существует два состояния, связанных с ранним прекращением менструаций:

  • Ранняя менопауза (РМ): Диагностируется, когда последняя менструация в жизни женщины произошла в возрасте от 40 до 45 лет.
  • Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ): Этот диагноз ставят, если менструации прекратились до 40 лет.

Несмотря на то, что оба состояния характеризуются ранним прекращением менструаций, они имеют разные причины и последствия. ПНЯ часто сопряжена с более выраженными гормональными нарушениями и более серьезными рисками для здоровья, чем РМ.

Почему это происходит? Две группы факторов, влияющих на приближение менопаузы.

В основе как РМ, так и ПНЯ, лежит снижение овариального резерва — запаса яйцеклеток в яичниках. Этот резерв, заложенный еще во внутриутробном периоде, постепенно истощается с возрастом, приводя к менопаузе. Однако в некоторых случаях этот процесс происходит значительно быстрее, чем ожидалось.

На скорость истощения овариального резерва влияют две группы факторов:

  • Внутренние факторы: к ним относятся генетическая предрасположенность и врожденные особенности строения яичников.
  • Внешние факторы: это образ жизни, перенесенные заболевания и медицинские вмешательства.

Внутренние факторы: генетика и поломки «внутри»

Генетика играет важную роль в определении возраста наступления менопаузы. Если у вашей мамы, бабушки или других близких родственниц была ранняя менопауза — риск развития РМ или ПНЯ у вас повышается. Это связано с тем, что количество фолликулов (начальных стадий развития яйцеклеток), которые закладываются в яичниках во время внутриутробного развития, во многом определяется генетически.

Помимо наследственности, причиной сниженного овариального резерва могут быть генетические поломки. Например:

  • Синдром Тернера: хромосомное заболевание, при котором у женщины отсутствует одна из Х-хромосом. При синдроме Тернера яичники часто не развиваются или развиваются неполноценно, что приводит к ПНЯ.
  • Синдром ломкой Х-хромосомы: генетическое заболевание, связанное с мутацией в гене FMR1, расположенном на Х-хромосоме. У женщин, являющихся носительницами премутации в этом гене, повышен риск развития ПНЯ.

Внешние факторы: что ускоряет приближение менопаузы?

Внешних факторов, способных ускорить истощение овариального резерва, довольно много. К ним относятся:

Операции на яичниках: любые хирургические вмешательства на яичниках приводят к потере части фолликулов и снижению овариального резерва. Чем больше объем операции, тем выше риск развития РМ или ПНЯ. Особенно опасны операции, при которых удаляется часть ткани яичника (например, резекция яичника при поликистозе).

Химические и токсические вещества:

  • Курение — один из самых мощных и доказанных факторов риска ранней менопаузы. Компоненты табачного дыма оказывают токсическое действие на яичники, повреждая фолликулы и ухудшая качество яйцеклеток. Курение также ускоряет старение яичников и снижает их способность вырабатывать гормоны.
  • Химиотерапия и лучевая терапия: эти методы лечения рака оказывают мощное токсическое воздействие на яичники. Цитостатические препараты и ионизирующее излучение повреждают ДНК клеток яичников, приводя к гибели фолликулов и снижению овариального резерва. Риск развития РМ или ПНЯ после химиотерапии или лучевой терапии зависит от типа препаратов, дозы облучения и возраста женщины.
  • Промышленные токсины и пестициды: длительное воздействие некоторых химических веществ, используемых в промышленности и сельском хозяйстве, может оказывать негативное влияние на репродуктивную функцию женщины. К таким веществам относятся органические растворители, пестициды, тяжелые металлы и другие ксенобиотики.
  • Аутоиммунные заболевания. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система организма начинает атаковать собственные ткани, в том числе и яичники. Аутоиммунное поражение яичников приводит к гибели фолликулов и снижению овариального резерва. К аутоиммунным заболеваниям, которые могут привести к ПНЯ, относятся аутоиммунный тиреоидит, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.
  • Хронические инфекции. Некоторые хронические инфекции, такие как вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекция, могут оказывать негативное влияние на функцию яичников.

Что делать? Стратегии профилактики ранней менопаузы

К сожалению, полностью предотвратить наступление менопаузы невозможно. Это естественный процесс, который рано или поздно происходит у каждой женщины. Однако можно предпринять ряд мер, которые помогут сохранить овариальный резерв и отсрочить наступление менопаузы.

  1. Отказ от курения — тот самый важный шаг в профилактике ранней менопаузы. Бросить курить никогда не поздно, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше для ваших яичников.
  2. Здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон и управление стрессом — все это способствует поддержанию здоровья яичников и гормонального баланса.
  3. Избегайте воздействия токсических веществ. Старайтесь избегать контакта с промышленными токсинами, пестицидами и другими вредными химическими веществами.
  4. Защищайте яичники во время лечения рака. Если вам предстоит химиотерапия или лучевая терапия, обсудите с врачом возможность сохранения фертильности. Существуют методы, которые позволяют защитить яичники от повреждения во время лечения рака (например, криоконсервация яйцеклеток).
  5. Оценка овариального резерва. С помощью анализа крови на антимюллеров гормон (АМГ) и ультразвукового исследования яичников можно оценить ваш овариальный резерв. Это поможет вам понять, насколько велики ваши шансы на беременность и когда вам следует планировать рождение детей.
  6. Криоконсервация яйцеклеток. Если вы планируете отложить беременность на более поздний возраст, рассмотрите возможность криоконсервации яйцеклеток. Это позволяет сохранить ваши яйцеклетки в молодом возрасте и использовать их в будущем для зачатия ребенка с помощью ЭКО.
  7. Своевременное лечение аутоиммунных и эндокринных заболеваний. Если у вас есть аутоиммунное или эндокринное заболевание, важно своевременно получать адекватное лечение. Это поможет предотвратить поражение яичников и сохранить их функцию.

Ранняя менопауза — это серьезная проблема, которая может повлиять на качество жизни и репродуктивные возможности женщины. Однако благодаря современным достижениям медицины можно не только выявлять факторы риска и профилактировать раннюю менопаузу, но и предлагать эффективные методы лечения и поддержки для женщин, столкнувшихся с этим состоянием.