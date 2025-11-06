Генетика виновата? Врач Романенко назвала способы отсрочить раннюю менопаузу

Ранняя менопауза — тема, окруженная множеством мифов и страхов. Для многих женщин это звучит как приговор: сигнал неблагополучия, утраты репродуктивного потенциала и приближения старости. Однако, прежде чем паниковать, важно разобраться, что же на самом деле представляет собой ранняя менопауза, почему она возникает и как с этим можно бороться. Об этом aif.ru рассказала Мария Романенко, врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья.