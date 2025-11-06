Генетика виновата? Врач Романенко назвала способы отсрочить раннюю менопаузу

Ранняя менопауза — тема, окруженная множеством мифов и страхов. Для многих женщин это звучит как приговор: сигнал неблагополучия, утраты репродуктивного потенциала и приближения старости. Однако, прежде чем паниковать, важно разобраться, что же на самом деле представляет собой ранняя менопауза, почему она возникает и как с этим можно бороться. Об этом aif.ru рассказала Мария Романенко, врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья.
В сознании большинства людей ранняя менопауза — это просто раннее прекращение менструаций. Но, с медицинской точки зрения, все несколько сложнее. Важно понимать, что существует два состояния, связанных с ранним прекращением менструаций:
- Ранняя менопауза (РМ): Диагностируется, когда последняя менструация в жизни женщины произошла в возрасте от 40 до 45 лет.
- Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ): Этот диагноз ставят, если менструации прекратились до 40 лет.
Несмотря на то, что оба состояния характеризуются ранним прекращением менструаций, они имеют разные причины и последствия. ПНЯ часто сопряжена с более выраженными гормональными нарушениями и более серьезными рисками для здоровья, чем РМ.
Почему это происходит? Две группы факторов, влияющих на приближение менопаузы.
В основе как РМ, так и ПНЯ, лежит снижение овариального резерва — запаса яйцеклеток в яичниках. Этот резерв, заложенный еще во внутриутробном периоде, постепенно истощается с возрастом, приводя к менопаузе. Однако в некоторых случаях этот процесс происходит значительно быстрее, чем ожидалось.
На скорость истощения овариального резерва влияют две группы факторов:
- Внутренние факторы: к ним относятся генетическая предрасположенность и врожденные особенности строения яичников.
- Внешние факторы: это образ жизни, перенесенные заболевания и медицинские вмешательства.
Внутренние факторы: генетика и поломки «внутри»
Генетика играет важную роль в определении возраста наступления менопаузы. Если у вашей мамы, бабушки или других близких родственниц была ранняя менопауза — риск развития РМ или ПНЯ у вас повышается. Это связано с тем, что количество фолликулов (начальных стадий развития яйцеклеток), которые закладываются в яичниках во время внутриутробного развития, во многом определяется генетически.
Помимо наследственности, причиной сниженного овариального резерва могут быть генетические поломки. Например:
- Синдром Тернера: хромосомное заболевание, при котором у женщины отсутствует одна из Х-хромосом. При синдроме Тернера яичники часто не развиваются или развиваются неполноценно, что приводит к ПНЯ.
- Синдром ломкой Х-хромосомы: генетическое заболевание, связанное с мутацией в гене FMR1, расположенном на Х-хромосоме. У женщин, являющихся носительницами премутации в этом гене, повышен риск развития ПНЯ.
Внешние факторы: что ускоряет приближение менопаузы?
Внешних факторов, способных ускорить истощение овариального резерва, довольно много. К ним относятся:
Операции на яичниках: любые хирургические вмешательства на яичниках приводят к потере части фолликулов и снижению овариального резерва. Чем больше объем операции, тем выше риск развития РМ или ПНЯ. Особенно опасны операции, при которых удаляется часть ткани яичника (например, резекция яичника при поликистозе).
Химические и токсические вещества:
- Курение — один из самых мощных и доказанных факторов риска ранней менопаузы. Компоненты табачного дыма оказывают токсическое действие на яичники, повреждая фолликулы и ухудшая качество яйцеклеток. Курение также ускоряет старение яичников и снижает их способность вырабатывать гормоны.
- Химиотерапия и лучевая терапия: эти методы лечения рака оказывают мощное токсическое воздействие на яичники. Цитостатические препараты и ионизирующее излучение повреждают ДНК клеток яичников, приводя к гибели фолликулов и снижению овариального резерва. Риск развития РМ или ПНЯ после химиотерапии или лучевой терапии зависит от типа препаратов, дозы облучения и возраста женщины.
- Промышленные токсины и пестициды: длительное воздействие некоторых химических веществ, используемых в промышленности и сельском хозяйстве, может оказывать негативное влияние на репродуктивную функцию женщины. К таким веществам относятся органические растворители, пестициды, тяжелые металлы и другие ксенобиотики.
- Аутоиммунные заболевания. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система организма начинает атаковать собственные ткани, в том числе и яичники. Аутоиммунное поражение яичников приводит к гибели фолликулов и снижению овариального резерва. К аутоиммунным заболеваниям, которые могут привести к ПНЯ, относятся аутоиммунный тиреоидит, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.
- Хронические инфекции. Некоторые хронические инфекции, такие как вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекция, могут оказывать негативное влияние на функцию яичников.
Что делать? Стратегии профилактики ранней менопаузы
К сожалению, полностью предотвратить наступление менопаузы невозможно. Это естественный процесс, который рано или поздно происходит у каждой женщины. Однако можно предпринять ряд мер, которые помогут сохранить овариальный резерв и отсрочить наступление менопаузы.
- Отказ от курения — тот самый важный шаг в профилактике ранней менопаузы. Бросить курить никогда не поздно, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше для ваших яичников.
- Здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон и управление стрессом — все это способствует поддержанию здоровья яичников и гормонального баланса.
- Избегайте воздействия токсических веществ. Старайтесь избегать контакта с промышленными токсинами, пестицидами и другими вредными химическими веществами.
- Защищайте яичники во время лечения рака. Если вам предстоит химиотерапия или лучевая терапия, обсудите с врачом возможность сохранения фертильности. Существуют методы, которые позволяют защитить яичники от повреждения во время лечения рака (например, криоконсервация яйцеклеток).
- Оценка овариального резерва. С помощью анализа крови на антимюллеров гормон (АМГ) и ультразвукового исследования яичников можно оценить ваш овариальный резерв. Это поможет вам понять, насколько велики ваши шансы на беременность и когда вам следует планировать рождение детей.
- Криоконсервация яйцеклеток. Если вы планируете отложить беременность на более поздний возраст, рассмотрите возможность криоконсервации яйцеклеток. Это позволяет сохранить ваши яйцеклетки в молодом возрасте и использовать их в будущем для зачатия ребенка с помощью ЭКО.
- Своевременное лечение аутоиммунных и эндокринных заболеваний. Если у вас есть аутоиммунное или эндокринное заболевание, важно своевременно получать адекватное лечение. Это поможет предотвратить поражение яичников и сохранить их функцию.
Ранняя менопауза — это серьезная проблема, которая может повлиять на качество жизни и репродуктивные возможности женщины. Однако благодаря современным достижениям медицины можно не только выявлять факторы риска и профилактировать раннюю менопаузу, но и предлагать эффективные методы лечения и поддержки для женщин, столкнувшихся с этим состоянием.