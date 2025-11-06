В Омской области пациенты с болезнями почек полностью обеспечены лекарствами

Однако, по данным Минздрава Омской области, в настоящее время регион обеспечен всеми необходимыми препаратами для лечения хронических заболеваний почек минимум на месяц. В список входят альфакальцидол, кетоаналоги аминокислот, комплекс бета-железа (III) оксигидроксида сахарозы и крахмала, метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета, парикальцитол, севеламер, цинакалцет и эпоэтин альфа.