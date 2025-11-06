В Омской области пациенты с болезнями почек полностью обеспечены лекарствами

Омская область восстановила лекарственное обеспечение пациентов с заболеваниями почек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, 7 ноября по аптечной сети будет распределен препарат эпоэтин альфа, поставки которого в октябре были временно приостановлены из-за сложностей при проведении госзакупки.
«1 ноября препарат уже поступил на склады, и до 7 ноября он будет доставлен во все профильные аптеки», — уточнили в ведомстве.
Ранее газета «Известия» сообщала о перебоях с лекарственным обеспечением пациентов с почечной патологией в десяти регионах страны, включая Омскую область. В ответ Росздравнадзор объявил о проведении проверок по данному вопросу.
Однако, по данным Минздрава Омской области, в настоящее время регион обеспечен всеми необходимыми препаратами для лечения хронических заболеваний почек минимум на месяц. В список входят альфакальцидол, кетоаналоги аминокислот, комплекс бета-железа (III) оксигидроксида сахарозы и крахмала, метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета, парикальцитол, севеламер, цинакалцет и эпоэтин альфа.
«Обращений граждан об отсутствии в диализных центрах области препаратов эритропоэтина и средств, регулирующих фосфорно-кальциевый обмен, не зафиксировано», — подчеркнули в министерстве.
