Ранее неизвестный вид ос-наездников защитит самшитовые деревья от вымирания

У самшитовой огневки нет естественных врагов в Европе, Новом Свете и в западных регионах России, что приводит к быстрому распространению этих вредителей и уничтожению крупных посадок и природных лесных массивов самшита. В частности, только в Сочи эти бабочки уничтожили 99% деревьев в промежутке между 2012 и 2019 годами, в результате чего выживание популяций самшита на Кавказе сейчас под вопросом.