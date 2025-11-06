Ранее неизвестный вид ос-наездников защитит самшитовые деревья от вымирания

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Европейские и южнокорейские экологи обнаружили ранее неизвестный вид ос-наездников, способный уничтожать гусениц самшитовой огневки — крайне опасного вредителя самшита, уничтожающего эти деревья по всему миру. Данный вид ос поможет защитить последние природные посадки самшита в Европе, сообщила пресс-служба Международного центра агрикультуры и бионауки (CABI).
«Самшитовая огневка угрожает выживанию последних диких популяций европейского самшита, и пока у нас отсутствуют эффективные способы борьбы с этим инвазивным видом бабочек. Мы обнаружили, что ранее неизвестный вид корейских ос-наездников способен атаковать гусениц огневок. Недавно он был случайно завезен в Европу, где активно атакует популяции этих вредителей», — пояснил научный сотрудник CABI Марк Кенис, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Самшит представляет собой медленнорастущие вечнозеленые кустарники и деревья, которые широко распространены на территории Европы, Кавказа и других южных регионов России, а также в Малой Азии, Китае и в Индокитае. Часть его видов, в том числе самшит колхидский, уже занесены в Красную книгу РФ, и их популяция быстро сокращается в результате распространения самшитовой огневки — бабочки, изначально обитавшей на Дальнем Востоке.
У самшитовой огневки нет естественных врагов в Европе, Новом Свете и в западных регионах России, что приводит к быстрому распространению этих вредителей и уничтожению крупных посадок и природных лесных массивов самшита. В частности, только в Сочи эти бабочки уничтожили 99% деревьев в промежутке между 2012 и 2019 годами, в результате чего выживание популяций самшита на Кавказе сейчас под вопросом.
Экологи обнаружили, что в Европу недавно проникли природные враги самшитовых огневок — ранее неизвестный вид ос-наездников из рода Eriborus, которые откладывают яйца внутрь гусениц этих бабочек. Природный ареал обитания этих ос расположен на территории Корейского полуострова, однако, как обнаружили ученые, в 2025 году или в предыдущие годы популяции этих ос были случайно завезены в Центральную Европу.
Экологи выяснили, что данные осы уже присутствуют как минимум в 10 из 13 изученных ими самшитовых лесов в Швейцарии и Германии, где они поражают до 32% и 68% гусениц огневки соответственно. Это дает надежду на то, что природные популяции корейских ос-наездников, а также их целенаправленное разведение в местах распространения самшитовых огневок позволят замедлить распространение бабочек и остановить уничтожение посадок самшита.