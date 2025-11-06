Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если без десерта жить не можешь. Как выбрать безопасные сладости

Биохимик объяснила, какие сладости лучше всего выбирать, чтобы меньше вредить своим печени и поджелудочной железе.

Источник: https://ru.freepik.com

Пообедал, а потом — чай. Чай, конечно, с чем-нибудь вкусненьким, то есть со сладким. Конфеты, шоколадки, печенья, пирожные и тортики — вот чем мы очень часто завершаем трапезу, кто-то раз в день, а кто-то и больше. Тем временем врачи твердят о вреде избыточного употребления быстрых углеводов, продуктов с высоким гликемическим индексом. Да мы и сами чувствуем, что чем больше сладостей съешь, тем больше энергии после обеда потеряешь, и тем сильнее вялость и сонливость. Но полностью отказываться от сладкого совсем необязательно. Важно понимать, как различные лакомства влияют на организм. Существуют ли относительно безвредные сладости, которые можно купить в обычном магазине, рассказала aif.ru Анна Дивинская, биохимик, нутрициолог и психолог.

Тройной риск

Торты, пирожные и шоколадные конфеты содержат «трио риска» — сочетание сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Именно такая комбинация создает максимальную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Кремовые сладкие изделия с масляной основой провоцируют резкий выброс инсулина, а затем его стремительное падение, вызывая новый приступ голода через час-полтора.

Трансжиры, образующиеся при производстве кондитерских изделий, нарушают работу клеточных мембран и повышают уровень «плохого» холестерина. Плюс синтетические ароматизаторы, красители и стабилизаторы в промышленной выпечке дополнительно нагружают детоксикационную систему организма.

Правильный состав сладостей

Зефир, мармелад и пастила принципиально отличаются по составу от традиционных сладких конфет, тортов и пирожных. Основа этих сладостей — фруктовое пюре, сахар и натуральные желирующие агенты: пектин, агар-агар или желатин. Никаких жиров! Это ключевое преимущество подобных десертов, с точки зрения метаболизма.

Пектин — растворимое пищевое волокно, которое замедляет всасывание глюкозы в кровь и предотвращает резкие скачки сахара. Он работает как природный сорбент, связывая токсины и тяжелые металлы в кишечнике.

Агар-агар, получаемый из морских водорослей, дополнительно содержит йод и способствует нормализации работы щитовидной железы.

Желатин в составе зефира — это чистый белок коллаген, полезный для суставов, кожи и волос. При употреблении такого десерта организм получает аминокислоты без лишней жировой нагрузки.

Как выбирать сладости в магазине

Внимательно читайте этикетку. Хороший зефир содержит яблочное пюре, сахар, яичный белок и агар. Избегайте вариантов с глазурью — она добавляет ненужные жиры. В натуральном мармеладе должны быть фруктовый сок или пюре, пектин и минимум красителей. Яркие кислотные цвета — признак синтетических добавок.

Пастила хороша в классическом варианте: яблочная или ягодная, белого или естественного бежевого оттенка. Современные разноцветные версии часто перегружены сахаром, красителями и ароматизаторами.

Разумная норма

Даже правильные сладости остаются источником быстрых углеводов. Оптимальная порция — два-три зефира или 50 граммов мармелада в день, желательно в первой половине дня. Так глюкоза успеет усвоиться и израсходоваться на энергию, а не отложиться в жировые депо.

Сочетайте десерт с белковой пищей или орехами — это дополнительно сгладит гликемический отклик. Например, зефир с несладким йогуртом или мармелад после основного приема пищи с достаточным количеством белка.

Выбор сладостей без жиров — это не отказ от удовольствия, а грамотный подход к питанию. Зефир, качественный мармелад и классическая пастила позволяют удовлетворить потребность в сладком без критической нагрузки на организм. Главное — соблюдать меру и читать состав продукта. Ваши печень и поджелудочная железа скажут спасибо за такой осознанный выбор.