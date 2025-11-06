Если без десерта жить не можешь. Как выбрать безопасные сладости

Пообедал, а потом — чай. Чай, конечно, с чем-нибудь вкусненьким, то есть со сладким. Конфеты, шоколадки, печенья, пирожные и тортики — вот чем мы очень часто завершаем трапезу, кто-то раз в день, а кто-то и больше. Тем временем врачи твердят о вреде избыточного употребления быстрых углеводов, продуктов с высоким гликемическим индексом. Да мы и сами чувствуем, что чем больше сладостей съешь, тем больше энергии после обеда потеряешь, и тем сильнее вялость и сонливость. Но полностью отказываться от сладкого совсем необязательно. Важно понимать, как различные лакомства влияют на организм. Существуют ли относительно безвредные сладости, которые можно купить в обычном магазине, рассказала aif.ru Анна Дивинская, биохимик, нутрициолог и психолог.