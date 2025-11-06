Жители Саратова сдали более 9 тонн макулатуры

Свыше 9 тонн макулатуры собрали жители Саратова с конца марта в ходе акции «БумБатл», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды Саратовской области.
«По данным на конец октября в наш экоцентр [»Экологизатор«в Саратове] принесли более 9 тонн макулатуры, а именно горожане сдали 9192 килограмма картона, бумаги, упаковки от различных товаров. Причем в акции активно участвуют жители всех возрастов, чаще всего саратовцы от 30 лет и старше, а также молодежь», — рассказала представитель экоцентра Татьяна Хохлова.
Помимо макулатуры, в экоцентр можно принести старые книги. Их отдают в книгообмен, где взять понравившуюся литературу может любой желающий.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.