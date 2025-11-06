Жители Саратова сдали более 9 тонн макулатуры

«По данным на конец октября в наш экоцентр [»Экологизатор«в Саратове] принесли более 9 тонн макулатуры, а именно горожане сдали 9192 килограмма картона, бумаги, упаковки от различных товаров. Причем в акции активно участвуют жители всех возрастов, чаще всего саратовцы от 30 лет и старше, а также молодежь», — рассказала представитель экоцентра Татьяна Хохлова.