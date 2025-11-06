Второй раз подряд: Салавата Гильмиева снова назначили руководить Янаульским районом Башкирии

Салават Гильмиев родился 7 декабря 1967 года в деревне Старый Куюк Янаульского района. Окончил Уфимский нефтяной университет в 1997 году, позже получил экономическое образование в БАГСУ при президенте Башкирии. С 2009-го занимал должность первого заместителя главы администрации Янаульского района, а 6 октября 2023 года был назначен руководителем администрации.