Второй раз подряд: Салавата Гильмиева снова назначили руководить Янаульским районом Башкирии

Салават Гильмиев снова стал главой Янаульского района Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, на заседании Совета муниципального района депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Салавата Гильмиева на пост главы администрации Янаульского района Башкирии. Его полномочия продлены на следующие три года.

В ходе заседания, как сообщает пресс-служба местной администрации, рассматривались три кандидатуры. Председатель конкурсной комиссии Валерий Олейник отметил, что все претенденты продемонстрировали глубокие знания и необходимые качества для работы на муниципальной службе. Особо была выделена программа развития района, представленная Салаватом Гильмиевым.

Салават Гильмиев родился 7 декабря 1967 года в деревне Старый Куюк Янаульского района. Окончил Уфимский нефтяной университет в 1997 году, позже получил экономическое образование в БАГСУ при президенте Башкирии. С 2009-го занимал должность первого заместителя главы администрации Янаульского района, а 6 октября 2023 года был назначен руководителем администрации.

