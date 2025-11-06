Второй раз подряд: Салавата Гильмиева снова назначили руководить Янаульским районом Башкирии

Сегодня, 6 ноября, на заседании Совета муниципального района депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Салавата Гильмиева на пост главы администрации Янаульского района Башкирии. Его полномочия продлены на следующие три года.
В ходе заседания, как сообщает пресс-служба местной администрации, рассматривались три кандидатуры. Председатель конкурсной комиссии Валерий Олейник отметил, что все претенденты продемонстрировали глубокие знания и необходимые качества для работы на муниципальной службе. Особо была выделена программа развития района, представленная Салаватом Гильмиевым.
Салават Гильмиев родился 7 декабря 1967 года в деревне Старый Куюк Янаульского района. Окончил Уфимский нефтяной университет в 1997 году, позже получил экономическое образование в БАГСУ при президенте Башкирии. С 2009-го занимал должность первого заместителя главы администрации Янаульского района, а 6 октября 2023 года был назначен руководителем администрации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.