В новороссийском колледже открыли два современных учебных класса

Там будут будут проводить занятия по направлению «электроника, радиотехника и системы связи».

Учебные классы «Контрольно-измерительные приборы и системы автоматики» и «Автоматизированное проектирование технологических процессов и программирование систем с ЧПУ» открылись в Новороссийском колледже радиоэлектронного приборостроения. Они были созданы при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Лаборатории оснащены учебными стендами, которые укомплектованы модульными панелями. Они используются в образовательном процессе по профессиональному модулю специальности «Разработка электронных устройств и систем», а также будут применяться в будущем для обучения студентов по специальности «Технологическая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

«Сегодня в колледже обучаются по различным специальностям 1252 человека. Из них по направлению “электроника, радиотехника и системы связи” — 317 студентов. Именно они будут оттачивать практические навыки в новых лабораториях», — прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.