Для жителей поселка Рассвет в Кузбассе провели выездную диспансеризацию

Медработники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 в Кузбассе провели выездную диспансеризацию в поселке Рассвет в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Прием местных жителей проходил на базе фельдшерско-акушерского пункта. Пациенты смогли сдать общий и биохимический анализ крови и ЭКГ, получить консультацию терапевта, а также поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Женщины также прошли осмотр акушера-гинеколога и маммографию. Передвижной медицинский комплекс работал в поселке в течение трех часов.
«Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 проводят мощную информационную кампанию, ведут активную выездную деятельность и приглашают население на диспансеризацию. Такая работа позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, своевременно назначать лечение», — отметила и. о. заместителя главного врача больницы по поликлинической работе Ксения Епифанцева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.