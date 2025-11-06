Можно ли удалить родинку чистотелом?

Чистотел содержит агрессивные органические кислоты, вызывающие химический ожог кожи. Несмотря на то, что с его помощью действительно можно удалить кожное образование, такая процедура крайне опасна. В медицинской практике встречаются случаи, когда пациенты пытались «вывести» чистотелом меланому. Понятно, что это не только не излечивало заболевание, но и откладывало постановку правильного диагноза и начало терапии до момента появления метастазов, что существенно ухудшало прогноз. Поэтому перед удалением любого образования необходимо убедиться в его доброкачественности.