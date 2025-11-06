Можно ли удалить родинку чистотелом?

Чистотел многие используют для борьбы с кожными проблемами. Можно ли с его помощью вывести родинку?
Об этом aif.ru рассказал старший научный сотрудник отделения онкодерматологии НМИЦ онкологии им. Блохина, кандидат медицинских наук Игорь Самойленко.
Чистотел содержит агрессивные органические кислоты, вызывающие химический ожог кожи. Несмотря на то, что с его помощью действительно можно удалить кожное образование, такая процедура крайне опасна. В медицинской практике встречаются случаи, когда пациенты пытались «вывести» чистотелом меланому. Понятно, что это не только не излечивало заболевание, но и откладывало постановку правильного диагноза и начало терапии до момента появления метастазов, что существенно ухудшало прогноз. Поэтому перед удалением любого образования необходимо убедиться в его доброкачественности.