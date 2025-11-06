Акция «Вода России» завершилась в Ялуторовском округе Тюменской области

Жители Ялуторовского муниципального округа Тюменской области с марта по октябрь принимали участие во всероссийской акции «Вода России», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Участники акции собирали мусор, который может нанести вред экосистемам водных объектов. Например, в октябре в акции «Вода России» участвовали жители села Ивановка. Они очистили 1 км береговой линии реки Тобол и собрали 0,6 кубометра мусора.
«Инициатива призвана не только очистить берега рек и стариц Ялуторовского муниципального округа от загрязнений, но и обратить внимание подростков и молодежи на важность бережного отношения к природе и ее ресурсам. Спасибо всем, кто участвовал в акции “Вода России”, за отличную организацию этой нужной и важной работы!» — сказали в администрации муниципалитета.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.