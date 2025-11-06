Акция «Вода России» завершилась в Ялуторовском округе Тюменской области

«Инициатива призвана не только очистить берега рек и стариц Ялуторовского муниципального округа от загрязнений, но и обратить внимание подростков и молодежи на важность бережного отношения к природе и ее ресурсам. Спасибо всем, кто участвовал в акции “Вода России”, за отличную организацию этой нужной и важной работы!» — сказали в администрации муниципалитета.