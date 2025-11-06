Никто не захотел реконструировать дворец Ольденбургских за 287 млн рублей

Подряд касался главного дворца комплекса, контракт подразумевал выполнение демонтажных работ, ремонт нескольких лестниц, в том числе центральной, восстановление балок чердачного перекрытия, исторических перегородок, полов, фасада, кровли и внутренних инженерных сетей. Предполагалось воссоздание исторических элементов: плафонов, барельефов «Фамильный герб» и «Герб западный фасад», бюста Александра II и установка подсветки фасада. Кроме того, необходимо было выполнить внутренние отделочные и слаботочные работы, в том числе по автоматизации пожарной сигнализации. Условия контракта нужно было исполнить в восемь этапов до 1 июля 2027 года при гарантии в пять лет.