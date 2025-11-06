Создан ИИ для обучения иностранцев русскому языку

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты Лаборатории искусственного интеллекта РУДН разработали и запустили ИИ-модель, которая помогает иностранным студентам отрабатывать произношение отдельных звуков и слов на русском языке. Об этом рассказал ТАСС разработчик программы, заведующий лабораторией искусственного интеллекта факультета искусственного интеллекта РУДН Резаиан Наим.
«Наш тренажер анализирует речь иностранного студента и предлагает для него личный трек учебы. Это могут быть упражнения, которые помогут конкретному студенту сложные для него звуки, слоги и слова, а также участвовать в имитированных диалогах», — сказал разработчик.
По словам Наима, опытный образец был внедрен для массового тестирования на Цифровом подготовительном факультете РУДН еще в 2024 году. В течение года более 7 тыс. иностранцев, использовавших тестовый образец, быстрее осваивали русскую фонетику. Поэтому было принято полноценно внедрить ИИ-модель в этом учебному году.
«На этом тренажере студент в любое время без участия преподавателя может тренировать правильное произношение, а система оценивает корректность этого произношения. ИИ здесь играет роль преподавателя», — уточняет Наим, добавив, что в дальнейшем программу можно использовать и в других вузах и учреждениях, где обучают иностранцев русскому языку.