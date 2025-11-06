В Мордовии ввели новую меру жилищной поддержки семей

С 1 ноября работники бюджетной сферы с семьей могут получить в найм жилье. Главные условия — семья должна жить и работать в республике, и в ней должен родиться минимум один ребенок в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. Еще одно важное условие для получения меры поддержки — нуждаемость семьи в жилом помещении (наличие в собственности менее 18 кв. м жилплощади в среднем на каждого члена семьи).