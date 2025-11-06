В Мордовии ввели новую меру жилищной поддержки семей

Новая региональная мера жилищной поддержки семей начала работать с ноября 2025 года в Мордовии. Она реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации главы и правительства республики.
С 1 ноября работники бюджетной сферы с семьей могут получить в найм жилье. Главные условия — семья должна жить и работать в республике, и в ней должен родиться минимум один ребенок в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. Еще одно важное условие для получения меры поддержки — нуждаемость семьи в жилом помещении (наличие в собственности менее 18 кв. м жилплощади в среднем на каждого члена семьи).
«Работники бюджетной сферы оставались самой уязвимой категорией, оторванной от возможности получения льготного жилья. Теперь у них такая возможность появилась. Будем широкомасштабно развивать программу найма. Нехватку работников именно в бюджетной сфере мы наблюдаем везде, особенно в районах», — подчеркнул глава Мордовии Артем Здунов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.