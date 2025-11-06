В Иркутске состоится межрегиональный форум женщин-предпринимателей

Межрегиональный форум женщин-предпринимателей пройдет 12 ноября в Иркутске. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности Приангарья.
Площадкой для форума станет городской Дом молодежи. Мероприятие посетят более 500 участниц из 10 регионов России, а также делегация из Китая.
Ключевыми темами дискуссии на форуме станут развитие наставничества, доступ к финансированию и новым рынкам, формирование современных моделей лидерства. Особый акцент в этом году сделан на международной кооперации: в программу включены бизнес-переговоры с делегацией из Китая, что открывает для участниц перспективы в развитии экспорта.
«Форум — это не просто событие, а пространство силы и поддержки, где каждая женщина может найти вдохновение, партнеров и уверенность в своих идеях. Женщины сегодня не только создают рабочие места, но и формируют новую культуру бизнеса — более ответственную, гибкую и человечную», — подчеркнула председатель Иркутского отделения Союза женщин России Галина Терентьева.
Участие в форуме бесплатное, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Более подробная информация о мероприятии и доступных мерах поддержки для предпринимателей размещена на сайте центра «Мой бизнес» Иркутской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.