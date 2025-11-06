Социальные экскурсии в Волгограде посетили 250 человек

Цикл социальных экскурсий, организованных в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», завершился в Волгограде. Участниками пеших прогулок стали 250 человек, сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области.
Всего за сезон провели 13 бесплатных экскурсий. В них приняли участие члены многодетных семей и люди старшего поколения.
Последняя экскурсия прошла на площади Павших борцов. Ее участниками стали 20 жителей региона старшего возраста. Гид рассказал им, как менялся архитектурный облик Волгограда в разные эпохи, представил интересные факты о значимых объектах и памятниках, исторических событиях и судьбах героев города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.